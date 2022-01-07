РИАМО - 7 янв. Одна из самых массовых гонок Европы - «Лыжня России» - в этом году отметит 40-летний юбилей. Гонка проходит на территории более 70 регионов страны и объединяет профессиональных спортсменов и любителей. Поучаствовать в ней смогут и жители Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Центральный региональный старт состоится 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Принять участие в гонке можно бесплатно.

Регистрация уже открыта на сайте (russiarunning.com/event/lyzhnyarossii2022). Она продлится до 8 февраля. Здесь же можно ознакомиться с условиями участия в гонке. Участникам нужно заранее озаботится наличием заявки с допуском от врача и страхового полиса.

Соревнования пройдут в 4 возрастных категориях: юноши (2004-2013 г. р.), девушки (2004-2013 г. р.), мужчины (2003 г. р. и старше), женщины (2003 г. р. и старше). Для всех одна дистанция - 10 км.

Каждому участнику будет выдана сувенирная продукция «Лыжни России»: шапочка и нагрудный номер-майка.

Для организованных групп от муниципальных образований предусмотрена автобусная парковка на территории центра «Планерная». Для индивидуальных участников будут курсировать шаттлы от «Мега Химки» (район Новокуркино, 8-й микрорайон, д. 1).