РИАМО - 7 янв. Рождественская ночь прошла в Москве без происшествий. Пожарную безопасность на богослужениях в городе обеспечивали более 700 человек, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев. Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено», – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы будут работать в усиленном режиме до 9 января. Системы жизнеобеспечения города, а также уборка улиц, дворовых территорий и вывоз мусора производятся в обычном режиме.

Круглосуточное дежурство ведут руководство префектур, ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал предприятий комплекса городского хозяйства.

В случае возникновения нештатных ситуаций для их устранения подготовлены 1,5 тыс. аварийных бригад. Также были сформированы запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения.