РИАМО - 7 янв. На балконе квартиры на улице Ленина в Красногорске был найден труп 66-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан 71-летний гражданин, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, которое произошло в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртного.

Подозреваемый находится под стражей, следователь возбудил уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.