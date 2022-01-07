РИАМО - 7 янв. Подмосковным врачам удалось вылечить еще 374 пациента, у которых был положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии заболевание побороли 599 489 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 899 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в Подмосковье было зарегистрировано 648 649 случаев.

По последней информации, регион приближается к показателю по коллективному иммунитету к коронавирусу в 80%. По состоянию на 6 января, это показатель составил 76,53%.

Полностью от инфекции вакцинировались 4 623 138 человек, сделали первую прививку двухкомпонентным препаратом 4 807 350 жителей региона.