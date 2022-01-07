РИАМО - 7 янв. В Москве выздоровели еще 2223 пациента с коронавирусом. Всего число вылечившихся в городе составляет 1 884 960 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице выявили 3694 новых случая инфицирования, госпитализированы 783 человека, на аппаратах ИВЛ находятся 507 заболевших. Скончались 72 пациента.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 2 046 700 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 37 255 человек.

Москвичам напоминают, что вакцинация от Covid-19 - самый эффективный способ борьбы с инфекцией. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве достиг 69,88%. Привиться можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.