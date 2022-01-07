РИАМО - 7 янв. За сутки на территории Подмосковья было зарегистрировано 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии зафиксировали 648 649 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Регион приближается к достижению отметки в 80% по уровню коллективного иммунитета к инфекции. По последней информации, этот показатель составил 76,53%.

Первый компонент поставили 4 807 350 жителей Подмосковья, полностью прошли вакцинацию 4 623 138 человек.

В регионе продолжают работать бесплатные пункты вакцинации, где можно поставить прививку или ревакцинироваться.