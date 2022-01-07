РИАМО - 7 янв. В столице и Московской области из-за образования гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет сохранятся до 00:00 9 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Еще одной причиной «желтого» уровня стал ветер с порывами до 15 м/с. Он будет влиять на обстановку в регионе до 12 часов 8 января.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности введен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

В субботу в Москву и Подмосковье придут морозы, столбики термометров опустятся до минус 14-10 градусов. Атмосферное давление вырастет на 20-25 мм рт. ст.