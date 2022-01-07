РИАМО - 7 янв. В России за прошедшие сутки умерли 787 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии уже стали 314 604 россиян, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 16 735 новых случаев Covid-19. С начала пандемии общее число случаев заражения составило 10 618 035.

Ситуация с заболеваемостью постепенно улучшается, растет коллективный иммунитет россиян. По последним данным, этот показатель по стране достиг 32,6%.

Первую прививку поставили уже 79 028 014 человек, полностью вакцинировали 75 113 883 россиянина. Защитить свое здоровье может каждый в одном из пунктов вакцинации.