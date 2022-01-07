РИАМО - 7 янв. За минувшие сутки в столице выявили 3694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 2 046 700 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Чтобы остановить пандемию, необходимо вакцинироваться. Сделать это можно бесплатно в пунктах вакцинации, открытых на базе медучреждений, а также в общественных местах. Всем желающим доступно несколько отечественных вакцин на выбор.

Кроме того, в столице можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус в одном из пунктов, расположенных в общественных местах.

Москвичам также напоминают о необходимости соблюдать меры эпидбезопасности: в людных местах и в пассажирском транспорте следует носить защитные маски и следить за социальной дистанцией.