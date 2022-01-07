РИАМО - 7 янв. В России за прошедшие сутки было выявлено 16 735 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зафиксировано 10 618 035 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 субъектах РФ. В Москве было зафиксировано 3694 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – 1291, в Московской области – 899, в Краснодарском крае – 404, в Свердловской области – 387, в Челябинской области – 342, в Иркутской области – 313.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России заболеваемость Covid-19 снижается. Этому способствует вакцинация населения.

По последней информации, коллективный иммунитет в РФ достиг 62,6%. Полностью вакцинировались от инфекции 75 113 883 человека. Однако этого все еще недостаточно для победы над пандемией.

Чтобы побороть коронавирус, необходимо довести уровень коллективного иммунитета до 80% и более. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе страны.