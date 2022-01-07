РИАМО - 7 янв. Бригада скорой помощи госпитализировала 24-летнего жителя Балашихи с проникающим колото-резаным ранением. Подозреваемый в нанесении ранения задержан, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Местный житель был доставлен в больницу Реутова с ранением живота.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 26-летнего жителя Балашихи. Преступление произошло из-за внезапно возникшей ссоры.

Подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.