РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил горожан с Рождеством и пожелал им любви, добра и милосердия.

«С Рождеством Христовым! Ночное рождественское богослужение провел в Знаменском храме Красногорска», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что рождение младенца Иисуса – один из величайших праздников для всех христиан. Он наполняет сердца теплом, радостью и умиротворением, вдохновляет на добрые дела.

«Желаю всем крепкого здоровья и бодрости духа, пусть в каждой семье царят любовь, согласие и взаимопонимание. Добра и милосердия!» – заключил Волков.