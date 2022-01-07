РИАМО - 7 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством Христовым. Он пожелал жителям столицы, их друзьям и близким крепкого здоровья, благополучия и большого счастья.

«Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно, чтобы рождественское желание делать добрые дела оставалось с нами всегда», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Столичный градоначальник также напомнил москвичам, что в городе сейчас проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», где можно отметить этот праздник, отдохнуть всей семьей и приобрести подарки близким.

В этом году для москвичей и гостей столицы организовали 27 площадок. Из-за пандемии было решено отказаться от театрализованных представлений.