РИАМО - 7 янв. При гриппе температура тела заболевшего может подняться до 38-39 градусов всего за несколько часов, если через какой-то промежуток пропадает обоняние, велика вероятность присоединения Covid-19, сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Доктор медицинских наук рассказала, что выявить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без скринингов сложно.

«Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно», - объяснила Руженцова.

Если же коронавирусом человек заразился раньше, чем гриппом, то симптомы могут проявиться одновременно. Протекание такой болезни может быть очень тяжелым, особенно для пожилых, малышей и людей с хроническими заболеваниями.