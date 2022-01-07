РИАМО - 7 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством Христовым и пожелал им здоровья и благополучия.

«Это наш семейный праздник, который наполнен глубоким смыслом и вековыми традициями, самыми добрыми чувствами и светлыми надеждами. Он всем нам напоминает, как важно жить в мире, любви и взаимопонимании», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также пожелал провести этот день с близкими и любимыми людьми.

В Подмосковье рождественские богослужения прошли более чем в 500 храмах, для удобства жителей в праздничную ночь общественный транспорт на 600 маршрутах к церквям и храмам работал до 3:00.