РИАМО - 7 янв. В столице на 27 площадках проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Он создает в разных районах города настроение большого и яркого праздника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На площадках работают рождественские ярмарки, где можно купить подарки близким или сувенир на память.

Также посетители могут попробовать блюда из разных стран мира, покататься на коньках, для юных гостей фестиваля работают карусели.

«На всякий случай в этом году мы воздержались от организации театрализованных представлений. Но я надеюсь, что это не испортило отдых миллионам москвичей и гостей нашего города», – написал Собянин на своем персональном сайте.