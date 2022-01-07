РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с Рождеством Христовым и пожелал им здоровья, взаимопонимания и добра.

Рождество Христово является вторым по значимости после Пасхи праздником. Оно отмечается в честь рождения Иисуса Христа. Рождественские службы проходят в храмах и церквях ночью. А днем 7 января празднуется Собор Пресвятой Богородицы, тогда рождественские гимны соединяют с песнопениями, которые прославляют Божию Матерь.

«С Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ!» - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

В Балашихе рождественские богослужения прошли более чем в 20 храмах.