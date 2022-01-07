РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 янв. В Домодедове на катке в микрорайоне Авиационный 6 января показали сказку на льду «Белоснежка» с участием олимпийских чемпионов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Перед началом глава городского округа Михаил Ежокин поздравил жителей с наступившим Новым годом и Рождеством.

«Ни для кого не секрет, что в декабре на открытие катка мы приглашали ледовое шоу. Домодедовцам очень понравилось, и мы решили еще раз провести ледовое шоу у вас в микрорайоне Авиационный на этом катке, который реконструирован благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. <...> Я от всей души желаю вам хорошего настроения, прекрасного просмотра, чтобы вы насладились ледовым шоу. Еще раз всех с Рождеством. Всем хорошего настроения», - сказал Ежокин.

На шоу выступили Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Анна Погорилая и другие.