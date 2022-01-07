РИАМО - 7 янв. Вечером в четверг на площади Абельмановская застава в столице произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля, машины скорой помощи и трамвая. В ДТП пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

По предварительной информации, на перекрестке водитель легкового авто не пропустил карету скорой помощи, в результате их столкновения машину медиков отбросило к трамваю, следовавшему по маршруту №43.

В результате аварии пострадали 3 человека, в том числе пациентка машины медпомощи – она скончалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Москвы.