РИАМО - 7 янв. В 2021 году сотрудники «Технограда» на ВДНХ организовали 5,5 тыс. образовательных мероприятий. В них приняли участие почти 360 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Популярностью пользовались образовательные программы профцентра для малого и среднего предпринимательства, с момента его открытия летом прошлого года подготовку по этим программам прошли 1,5 тыс. специалистов. Кроме того, с его помощью 11,8 тыс. человек прошли подготовку для дальнейшего трудоустройства. Всего центр предлагает почти 60 курсов и занятий.

«Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений», - рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что программы профцентра постоянно обновляются, появляются новые направления.

В «Технограде» можно пройти дистанционное обучение по таким востребованным специальностям, как программист Phyton, графический дизайнер, SEO-специалист, аналитик данных и другим.

Центр развития карьеры «Технограда» реализует проект для вовлечения в самозанятость мам, а в детской досуговой зоне для ребят организуют компьютерные уроки, познавательные занятия и игры, направленные на развитие способностей.