РИАМО - 7 янв. Более чем в 500 храмах Подмосковья прошли торжественные богослужения. Десятки тысяч верующих собрались, чтобы встретить один из главных православных праздников - Рождество Христово, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершил Божественную литургию в Тихвинском храме Успенского собора Коломны. Патриарший наместник Московской митрополии зачитал рождественское послание Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

В нем говорится, что только любовь к Богу и людям способна укрепить в различных испытаниях, изгнать страх из сердец, дать силы на совершение добрых дел.

«Родившийся на земле Царь Небесный уже все сделал для нашего спасения. Нам остается только принять его любовь и ответить на нее своими поступками, жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из его рук отеческих обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием ему преодолевать те или иные сложности», - говорится в обращении патриарха.

Для удобства жителей в рождественскую ночь общественный транспорт на 600 маршрутах к церквям и храмам работал до 3 часов ночи. Было увеличено количество автобусов, а интервал движения сокращен до 15-20 минут.