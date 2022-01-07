РИАМО - 7 янв. На Рождество в столице и Подмосковье будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве температура воздуха составит минус 5-3 градуса, по области – минус 7-2 градуса. Легкий мороз будет сопровождаться западным ветром до 5-10 метров в секунду. Полноценных рождественских морозов в регионе не будет.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сугробы в регионе выросли до максимальных значений с начала зимы. В Москве снежный покров после последнего снегопада доходит до 29 см, а в Подмосковье – до 37 см.