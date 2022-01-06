РИАМО - 6 янв. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в Истре фестиваль «Азбука Рождества», который в течение 3 дней будет проходить на территории МВК «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данный фестиваль - это одно из центральных событий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Фермеры просили нас проводить ярмарки «Сыр Пир Мир» не только летом, но и зимой. Губернатор поддержал, и вот мы уже 3-й раз организовываем ее в январе. Она не такая большая, зато очень душевная. Приятно, что сюда также стали приезжать фермеры из других регионов», - сказала Наталья Виртуозова.

Она добавила, что ярмарка проходит рядом с новоиерусалимским монастырем и музеем, где сейчас идет уникальная выставка «Азбука Шедевра».

«Музеи со всей страны отдали нам свои лучшие картины - Малевича, Кустодиева, Дейнеки, Кандинского. Поэтому можно приехать в Истру, посмотреть выставку, потом пойти на ярмарку и купить к столу все самое вкусное», - сказала вице-губернатор.

На фестивале в этом году 70 фермеров и 40 ремесленников. Их торговые точки разместили в уютных и красивых домиках. Тут можно отведать разнообразные сорта сыра, домашние пельмени и холодец, шоколад ручной работы, копченое мясо, острые блюда азиатской кухни, мед, соления, сладости, выпечку. А чтобы не замерзнуть - выпить ароматный чай из русских самоваров или пряный глинтвейн.

«Спасибо за ярмарку и поддержку! Министерство инвестиций Московской области выделило субсидию, в 2020-м мы приобрели новое российское оборудование и нам компенсировали 50% затрат. Это большое подспорье, ведь у нас стартап. Будем развиваться», - рассказал основатель семейной сыроварни из Луховиц «Каменный пояс» Дмитрий Оглоблин.

На ярмарке огромный выбор рождественских подарков - елочные украшения, мягкие и деревянные игрушки, мыло ручной работы, кухонная утварь. И конечно же изделия народных художественных промыслов: павловопосадкие платки, жостовские подносы, федоскинские шкатулки, посадские матрешки.

«Почта России» предлагает посетителям отправить открытку в любую точку мира. Для детей и взрослых работают рождественские горки и каток с прокатом.

Двери фестиваля открыты с 10 до 20 часов. Вход - свободный.