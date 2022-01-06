РИАМО - 6 янв. За 5 первых дней нового года в Москве произошло 14 наездов на пешеходов, большая часть случилась в неположенных для перехода местах дорог, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Пешеходам рекомендовали быть более дисциплинированными, переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в своей безопасности.

Столичным автомобилистам посоветовали быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам и двигаясь во дворах жилых домов.

Должное внимание на проезжей части и тщательное соблюдение правил дорожного движения помогут избежать ДТП.