РИАМО - 6 янв. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не сможет принять участие в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе из-за ранее полученного положительного результата теста на Covid-19. Об этом сообщает Газета.ru.

Россиянин сдал дополнительный тест на инфекцию, его результат пока неизвестен, однако на спринт 7 января он не заявлен.

Этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 7 по 9 января.

Ранее Латыпова изолировали от остальных членов российской сборной в Оберхофе. У него заболевание проходит без симптомов. Спортсмен чувствует себя хорошо.