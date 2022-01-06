РИАМО - 6 янв. В Рождественскую ночь сотрудники Госавтоинспекции Московской области обеспечат безопасность движения на дорогах региона и охрану общественного порядка, сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.

Маршруты патрулирования экипажей дорожно-патрульной службы приблизятся к местам проведения рождественских мероприятий, а также к точкам скопления людей.

Водителей региона призвали помнить о мерах безопасности на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение друг к другу.

Кроме того, обеспечивать безопасность во время праздника в Московской области будут сотрудники Росгвардии и полиции.

Православные христиане празднуют Рождество 7 января. Ночью проводятся праздничные службы в церквях и храмах.