РИАМО - 6 янв. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, он будет действовать до 12 часов 8 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение об опасной погоде объявлено на всей территории Центрального федерального округа.

7 января в регионе будет облачная погода, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура ночью и днем прогнозируется одинаковая – от минус 5 до минус 3 градусов.

Облачная погода и гололедица сохранятся в регионе 8 января. Ночью ожидается минус 11 – минус 9 градусов, днем – от минус 6 до минус 4. Ночью может пройти снег, днем будет преимущественно без осадков.