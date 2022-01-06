РИАМО - 6 янв. Сотрудники МИД РФ помогли вернуться в Россию детской спортивной команде, которая была на сборах в Алма-Ате в Казахстане, сообщает Газета.ru.

«Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — рассказали в МИД.

Всего в группе было 22 человека. Ребята уже вылетели в Екатеринбург.

Ситуация в Казахстане напряженная, там слышна стрельба и наблюдаются беспорядки. Ранее несколько авиакомпаний отменили рейсы из России в Казахстан.