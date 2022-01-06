РИАМО - 6 янв. По ходатайству следователя суд заключил под стражу 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве 10-месячной дочери в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

4 января в деревне Гаврино женщина во время прогулки задушила свою дочь, а затем спрятала тело девочки в лесополосе, закопав его в снегу. В правоохранительные органы обратилась родственница женщины, так как была обеспокоена ее долгим отсутствием дома. В ходе поисков в вечером этого же дня нашли тело ребенка и задержали мать.

Специалисты осмотрели место трагедии, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы в рамках дела. Еще будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

На допросе женщина признала свою вину, также она раскаялась в убийстве ребенка и рассказала об обстоятельствах преступления. В ближайшее время арестованной будет предъявлено обвинение.

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