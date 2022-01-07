РИАМО - 7 янв. В этот день празднуется православное Рождество, а также отмечается годовщина первой общественной рождественской елки в Санкт-Петербурге.

Рождество Христово

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Этот день считается одним из важнейших праздников в жизни христиан. В течение шести недель перед рождеством верующие держат пост.

На Руси вместе с Рождеством отмечали святки. Традиционно молодежь наряжалась в старую одежду, надевали маски и устраивали игры. Традиция сохранилась и по сей день.

Первая наряженная общественная елка в Санкт-Петербурге

Отмечать Рождество с украшением хвойного дерева игрушками, лакомствами и свечами в России начали при Петре I. Со временем традиция прижилась и в 1852 году на праздник впервые в Санкт-Петербурге нарядили общественную елку.

Новогоднее дерево украсили игрушками, сладостями, фруктами и свечами, а на верхушке была установлена звезда. Сначала такое украшение дома могли себе позволить только обеспеченные люди, однако со временем традиция приобрела всенародный характер.

Галилей открыл спутники Юпитера

Свое открытие Галилео Галилей совершил 412 лет назад. Он увидел спутники планеты Юпитер в созданный им 32-х кратный телескоп.

Свое открытие Галилей описал в сочинении «Звездный вестник», а вскоре он стал самым знаменитым ученым Европы.​