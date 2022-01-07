РИАМО - 7 янв. В ночь на пятницу православные христиане начали праздновать Рождество Христово, в храмах проходят праздничные литургии.

Рождество Христово является вторым по значимости после Пасхи праздником. Оно отмечается в честь рождения Иисуса Христа.

Празднование

Рождественские службы проходят в храмах и церквях ночью. А днем празднуется Собор Пресвятой Богородицы, тогда рождественские гимны соединяют с песнопениями, которые прославляют Божию Матерь.

Безопасность

В 485 храмах столицы пожарную безопасность обеспечивают около 700 специалистов личного состава пожарно-спасательного гарнизона города и добровольцев. Кроме того, на территории мегаполиса безопасность обеспечивают порядка 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В Московской области в Рождественскую ночь за порядком следят росгвардейцы и сотрудники полиции. Под охрану взяли храмы, соборы и церкви региона.

Транспорт

Из-за праздничной службы в храме Христа Спасителя в столице до 3 часов ограничено движение машин по Соймоновскому проезду и на улице Волхонке.

Этой ночью наземный транспорт Москвы перевозит пассажиров до 03:30, еще 16 ночных маршрутов курсируют по обычному расписанию. Метро и МЦК работают до 02:00, а МЦД – до 02:30.

Еще 600 маршрутов автобусов развозят верующих от храмов в Подмосковье до 3 часов ночи. Они курсируют с интервалом 15-20 минут.

Мероприятия

Гастрономический фестиваль «Азбука Рождества» проходит в «Новом Иерусалиме» в Истре до 8 января. Гости мероприятия смогут приобрести фермерские сыры, мясо цесарки и другие деликатесы. Для посетителей создан новогодний мини-город около музея, где можно купить павловопосадские платки, посадскую матрешку, изделия Жостовской фабрики, федоскинские шкатулки и многое другое.

Рождество в Московской области можно провести спортивно. На территории региона работают 326 катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс, 18 горнолыжных курортов.

Во Дворце спорта «Багратион» в Можайске в 16:00 7 января начнется бесплатное ледовое шоу Татьяны Навки.

В Москве проводится традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество». 27 площадок работают во всех округах. Там можно попробовать гуся под апельсиновым соусом и штрудель с ванильным соусом, кофе с фиалками, рождественский штоллен, медовый чай с малиной и можжевельником. Также можно приобрести подарки на ярмарках.

Ограничения в пандемию

В общественных людных местах из-за пандемии коронавируса нужно обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.