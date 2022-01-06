РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 янв. На катке стадиона в микрорайоне Силикат в Котельниках выступили олимпийские чемпионы и артисты телевизионного шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», сообщает пресс-служба администрации города.

Представление организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке министерства культуры Московской области.

«Спасибо всем участникам незабываемого шоу за их мастерство и талант!» — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Расписание ледовых шоу в Подмосковье на новогодних каникулах:

7 января - Можайский округ. Площадка: Губернаторская площадь ДС Багратион, Мира, д, 15. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Начало в 16:00.

8 января - Долгопрудный. Площадка: Центральный парк, ул. академика Лаврентьева и ул. Спортивная. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Начало в 16:00.

8 января - Королев. Площадка: Стадион «Вымпел», Октябрьский бульвар, 10. Сказка на льду для детей «Белоснежка» с участием олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и мира Аделины Сотниковой. Начало в 20:00.

9 января - Егорьевск. Площадка: Площадь Александра Невского у храма, ул. Карла Маркса, 20. Шоу «Ледниковый период». Начало в 16:00.

9 января - Орехово-Зуевский округ. Площадка: Атлант Парк, Стадионная, д. 2. Шоу «Ледниковый период». Начало в 18:30.

9 января - Павловский Посад. Площадка: стадион «Заречье», Белинского, д. 1. Шоу «Ледниковый период». Начало в 20:00.