РИАМО - 6 янв. В столице с начала января уже выпало 9,9 мм осадков, что составляет почти четверть от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высота сугробов в городе колеблется от 25 см в районе Рублево до 39 см в районе Митино. На основной метеостанции Москвы ВДНХ снежный покров увеличился до 29 см.

Сильный снегопад и метель наблюдались в Москве 5 января. Порывы ветра достигали 11 м/с, а видимость ухудшалась до 400 м.

Также метель и порывистый ветер прогнозируются в Московском регионе на Рождество. Температура днем будет минус 7 – минус 5 градусов, что соответствует климатической норме января.