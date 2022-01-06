РИАМО - 6 янв. Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству разработать меры, которые будут направлены на сохранение этнокультурного многообразия народов страны. Об этом сообщает Газета.ru.

Он также дал несколько поручений в связи с проведением года культурного наследия народов России в этом году.

Меры должны быть разработаны совместно с Советом при президенте страны по межнациональным отношениям и Советом при президенте РФ по культуре и искусству. Эта работа должна быть проведена до 1 марта.

Ответственными за данное поручение главы государства назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, советник президента страны по вопросам культуры Владимир Толстой.