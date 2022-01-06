РИАМО - 6 янв. По итогам прошедшего года количество закупок у малого и среднего бизнеса (СМСП) увеличилось в Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«По итогам 2021 года в Подмосковье обязательная доля закупок у СМСП составляет 86%. Такой показатель говорит о том, что в Московской области создана благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности, а СМСП демонстрируют подъем и высокую экономическую активность», - отметил замдиректора ГКУ МО «Региональный центр торгов» Артем Гулинский.

На сегодняшний день группу заказчиков, которые в обязательном порядке должны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также правила проведения таких торгов устанавливает закон №223-ФЗ. В Подмосковье методологическая поддержка закупочной деятельности в рамках закона осуществляется комитетом по конкурентной политике/ГКУ «Региональный центр торгов».

«В соответствии с распоряжением правительства РФ №717-р, проекты планов закупок заказчиков (до их утверждения), предусматривающие участие СМСП в этих закупках, подлежат проводимой комитетом по конкурентной политике/ГКУ «Региональный центр торгов» оценке соответствия требованиям законодательства РФ», - добавил Гулинский.

Свои планы закупок товаров, работ и услуг заказчики размещают в Единой информационной системе в сфере закупок с помощью регионального портала ЕАСУЗ. В 2021 году в перечень заказчиков, которые проводят закупки у СМСП, входило 32 организации. С 2022 года таких организаций стало 35.

Заказчики Подмосковья, входящие в этот перечень, обязаны соблюдать обязательную долю закупок товаров, работ и услуг у СМСП, тем самым поддерживая малый и средний бизнес. Согласно требованиям закона доля таких закупок в 2022 году должна составлять не менее 25%.