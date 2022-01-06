РИАМО - 6 янв. Коллективный иммунитет от Covid-19 в Москве достиг 69,88%. Полностью в столице привились от коронавируса 6 396 598 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Одну прививку в мегаполисе сделали 6 742 878 человек. Привиться от Covid-19 можно в поликлиниках и выездных пунктах.

За минувшие сутки в столице было выявлено 2357 случаев заражения, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 2 043 006 случаев заболевания.

Справились с инфекцией 1 882 737 человек, из них 2238 за минувшие сутки. Жертвами пандемии стали 37 183 человека, в том числе 67 за прошедшие сутки.