РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 янв. Жителей городского округа Котельники приглашают к участию в конкурсе снеговиков, который продлится до 9 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Желающие смогут направить фотографии сделанных снеговиков на почту pressakotelniki@yandex.ru и указать фамилию, имя, отчество и номер телефона для обратной связи.

Работы опубликуют на Instagram-странице @press_kotelniki. Также пользователи смогут проголосовать за понравившегося снеговика до 12 января. Победителей выберут по итогам голосования.