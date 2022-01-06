РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 янв. Во всех церквях Щелковского благочиния начались праздничные рождественские службы, в главном храме благочиния - Троицком соборе идет Всенощное бдение совершаемое перед началом главного богослужения, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В 17:00 начались праздничные богослужения. Следующая служба будет в 22:00. Во время службы все верующие смогут исповедоваться», - сказал клирик Троицкого собора, священник Евгений Трушин.

Далее в 00:00 пройдет ранняя литургия, а в 09:00 поздняя литургия.

Рождество Христово – один из важнейших праздников для христиан. Православные отмечают его 7 января.