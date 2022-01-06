РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Участники «Молодой Гвардии Единой России» Люберец, Котельников и Дзержинского сдали более 5 л крови на Люберецкой станции переливания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция по сдаче крови проходит до 10 января.

«В акции приняли участие 12 молодогвардейцев, каждый из них пожертвовал 450 мл крови. После сдачи крови доноров угостили сладким чаем с печеньем. Не случайно эту акцию мы проводим в период новогодних праздников. Именно в эти дни резко снижается донорская активность граждан. Потребность в регулярном пополнении банка крови и ее компонентов также обусловлена пандемией Covid-19», — сказал руководитель аппарата отделения «Молодой Гвардии» Люберец Антон Ванеев.

По словам руководителя «Молодой Гвардии» в Котельниках Никиты Сафонова, одна такая донация может спасти жизнь не одному человеку.

«Помогать людям – это здорово. Надеемся, что сегодняшним поступком каждый из нас сделал ощутимый вклад в поддержку системы здравоохранения», — добавил Сафонов.