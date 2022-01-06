РИАМО - 6 янв. Пожарные спасли 24 человека, из них 2 детей, в ходе тушения возгорания в жилом доме №6 по улице Коштоянца в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре на 6 и 7 этажах жилого многоквартирного дома поступило в 17:58. В 18:46 открытое горение ликвидировали, в 19:05 огонь локализовали на площади около 75 кв. м.

Полностью пожар удалось потушить в 19:21. Есть пострадавшие.

Москвичам напомнили, что при возникновении пожара нужно немедленно звонить по телефону 101.