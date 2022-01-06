РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 янв. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в жилом доме в микрорайоне Никольско-Архангельский в подмосковной Балашихе, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в доме по адресу: Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, улица 5-я линия, дом 50, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 5 января в 20:11.

В 03:30 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 10 человек.