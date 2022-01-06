РИАМО - 6 янв. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции достиг 62,6%. Прививку от Cocvid-19 первым компонентом сделали 79 028 014 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Полный курс вакцинации в России прошли 75 113 883 человека.

Более 80% населения прошли вакцинацию в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотском автономном округе. Приближаются к этой отметке Республика Тыва, Липецкая и Московская области.

Привиться от коронавирусной инфекции можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор доступны несколько отечественных вакцин.