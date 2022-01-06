РИАМО - 6 янв. В Западном административном округе Москвы возникло возгорание в многоквартирном доме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 17:58. Пожар разгорелся в доме №6 на улице Коштоянца. Сначала воспламенение зафиксировали на шестом этаже, затем огонь перекинулся на балкон седьмого этажа.

Спасателям удалось спасти из здания одного человека, его передали врачам для оказания медпомощи. Жильцов здания вывели из подъезда на время проведения аварийно-спасательных работ.

Благодаря принятым мерам в 18:46 открытое горение удалось полностью ликвидировать.