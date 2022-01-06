РИАМО - 6 янв. В Москве 5 января умер эксперт-криминалист Владимирского областного бюро судмедэкспертизы, заслуженный врач России, писатель и журналист Марк Фурман, ему было 85 лет, сообщает aif.ru.

Марк Фурман родился в Кишиневе 9 июня 1936 года. В 1964 году он завершил обучение в Горьковском мединституте. С 1968 года жил во Владимире.

Фурман написал 20 книг, десятки научных трудов, а также участвовал в создании документальных фильмов и сериалов. Он публиковал свои произведения в разных журналах и газетах: «Огонек», «Совершенно секретно», «Вечерняя Москва», «Известия» и других.

Он был награжден несколькими ведомственных наградами МВД и литературной премией «Владимирская Русь».

Прощание с Фурманом пройдет 7 января в столице.