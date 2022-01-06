РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг посетил праздник «Рождественский сочельник» в Краскове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Новогодние традиции» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Сделать традиционный русский сувенир своими руками, научиться колядовать, выучить народные песни и танцы и, конечно же, погадать! Все это смогли сегодня сделать гости. Всех пришедших ждала интересная и насыщенная программа с театрализованным представлением «Рождественские чудеса». Получил огромное удовольствие от праздника», — сказал Ружицкий.

Он также поздравил жителей с Рождественским сочельником.