РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Депутат Люберец Вячеслав Губин в рамках всероссийского марафона «Единой России» «С Новым годом, ветеран!» поздравил ветеранов ВОВ городского округа и вручил им подарки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подарки передали от имени секретаря Московского областного регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова 8 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в поселках Малаховка, Красково и Коренево.

«В канун праздника навестил Ирину Александровну Котомкину, Ивана Георгиевича Новочихина, Алексея Петровича Сучкова, Клавдию Ивановну Спесивцеву, Петра Ивановича Польщикова, Федора Юрьевича Козлова, Александра Андреевича Бычкова и Прасковью Петровну Иванову. Очень рад видеть ветеранов в добром здравии! В моменты встреч остро понимаешь, как дорого им наше внимание, простое человеческое общение», — сказал Губин.

Новочихина призвали на фронт в 17 лет. Сначала он был пулеметчиком в пехоте, по окончании курсов стал радистом, Иван Георгиевич прошел всю Европу. Победу встретил под Веной. Награжден медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны I степени.

96-летний ветеран из Краскова Сучков воевал на Дальнем Востоке. Службе в Советской армии отдал 11 лет. Служил в инженерных войсках. После победы над гитлеровской Германией продолжал обучать молодых солдат – будущих саперов. Имеет награды: Орден Красной Звезды и медаль «За победу над Японией».

«Прасковья Петровна Иванова – наш старейший ветеран. В 2021 году ей исполнился 101 год. В мае 1942 начался ее фронтовой путь — по ноябрь 45 она проходила службу в 585 отдельном батальоне аэродромного обслуживания, была связисткой», — уточнил Губин.

Ветеран из Малаховки Козлов в 1944 году в 17 лет прошел школу радиоспециалистов, а через полгода был зачислен в действующую армию на третий Украинский фронт. Он прошел половину Европы в качестве связиста. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Подарки для 97-летней участницы Великой Отечественной войны Котомкиной депутат передал через ее дочь.

«Ирина Александровна находится на самоизоляции. Ее близкие прислали в ответ на новогодние поздравления видеозапись со словами благодарности. Ветеранам важно осознавать, что о них помнят, их ценят. Проявить заботу о них может каждый из нас», — сказал Губин.