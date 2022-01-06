РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В ночь на 7 января в городском округе Люберцы до 03:00 будут работать 22 маршрута к храмам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Интервал движения общественного транспорта сократится и составит не более 15-20 минут.

К Троицкой церкви на улице 8 Марта работу продлят маршруты №453, №501, №501к и №16, к Преображенскому собору (2-й Поселковый переулок (Октябрьский проспект) — маршруты №323, №346, №373, №463, №50к, №373к, №393к, №534к, №546к, к Петропавловской церкви на улице Советская в Малаховке — маршруты №37, №40, №414, №30, №34, №54.

Также к храму Владимирской иконы Божией Матери на улице Карла Маркса продлят маршруты №546к, №346, №414, №35, №30, №34, №44, №77.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, в Подмосковье продлят работу автобусов до 03:00 к 420 храмам в 58 муниципалитетах.