РИАМО - 6 янв. В Москве в Рождественскую ночь будут курсировать 870 единиц городского паасажирского транспорта. Они помогут москвичам и гостям города посетить праздничные службы в разных частях мегаполиса, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Для перевозки пассажиров в Рождественскую ночь будут работать дополнительные 356 поездов метро и 514 автобусов, электробусов и трамваев. Продление работы городского транспорта на Рождество происходит ежегодно.

«Более того, мы увеличиваем время работы именно всех видов общественного транспорта столицы: метро, автобусов, трамваев, электробусов, МЦК и МЦД. Такого нет ни в одном другом городе России», – сообщил заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

В ночь на Рождество в столице наземный транспорт на 166 маршрутах будет перевозить пассажиров до 03:30, еще 16 ночных маршрутов будут курсировать по расписанию. Метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 02:00, а МЦД – до 02:30.