РИАМО - 6 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области продолжает вести методологическую поддержку проведения закупок для заказчиков региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы проводятся в рамках ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На сегодняшний день в Подмосковье наблюдаются положительные тенденции в закупках у малого и среднего бизнеса, где обязательная доля таких закупок соблюдается и даже несколько выше, чем предусмотрено нормами отечественного законодательства.

Заказчики своевременно информируются об изменениях в законодательстве, оптимизируется закупочный процесс путем разработки и внедрения рекомендованных форм извещений и документаций закупок в системе ЕАСУЗ.

Так, комитетом по конкурентной политике Подмосковья в ЕАСУЗ-223 реализована автоматическая форма отчетности по доле закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данный отчет заказчики могут формировать как по итогам года, так и ежемесячно, для того чтобы контролировать процент выполнения доли. Все сведения формируются автоматически, на основании данных по исполненным договорам. Для этого заказчикам необходимо всего лишь правильно заполнять сведения об исполнении договора в ЕАСУЗ, не забывая о том, что информация о договоре формируется на основании сведений, внесенных в план закупки.