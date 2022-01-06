РИАМО - 6 янв. В Костроме были арестованы и заключены под стражу двое подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Суд постановил заключить под стражу подозреваемых 44-летнего Дениса Герасимова и его 24-летнего сожителя Вадима Белякова. По версии следствия, злоумышленники похитили девочку возле дома культуры, где проходило новогоднее представление, и отнесли ее в общежитие. Ребенок не кричал и не сопротивлялся, никто из прохожих не вызвал полицию.

В момент задержания мужчины были пьяны. Вывести их из общежития сразу не смогли, так как вокруг здания образовалась толпа людей, требовавших народного суда над педофилами.

Ранее оба задержанных были судимы. Герасимов был осужден за преступления против половой неприкосновенности ребенка и незаконный оборот порнографии, а его 24-летний подельник – за кражу.

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